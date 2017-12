Abruzzo, allerta arancione: in arrivo forti piogge

PESCARA. E' salita l'allerta meteo per le prossime 24 ore in Abruzzo. Da "verde" (assenza di fenomeni significativi) è diventata "giallo" (criticità ordinaria) e "arancione" (criticità moderata). A indicare l'allerta è il Centro funzionale della Regione Abruzzo per quanto riguarda il rischio idrogeologico sulla base delle valutazioni meteo e l’emissione dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse.

In Abruzzo sono previsti temporali diffusi e di forte intensità sui settori interni ed appenninici e temporali sparsi sui settori adriatici. L'allerta arancione vale in particolare a seguito delle piogge previste sull’Appennino di Rieti e sui bacini del Liri e dell’Aniene nel Lazio, sulla Marsica e sui bacini del Sangro e dell’Aterno in Abruzzo, e su gran parte del Molise. Temperature in ribasso con possibili nevicate sopra i 600-800metri. Il Centro funzionale invita i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dai rispettivi Piani di emergenza, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto. Venti da forti a burrasca nella mattinata. Il maltempo sembra sia destinato a durare almeno fino a sabato.