Abruzzo, sale l'allerta meteo: pioggia e vento forte

PESCARA. Sale l'allerta maltempo in Abruzzo. Da criticità gialla ordinaria passa a criticità arancione moderata per quanto riguarda il rischio idraulico diffuso, a causa di piogge e di conseguenza dell'ingrossamento dei fiumi. A segnalare l'allerta è il bollettino emesso dal Centro funzionale della Protezione civile della Regione Abruzzo per la giornata di domani, domenica 28 ottobre.

Il rischio idraulico diffuso vale per il bacino dell'Aterno, nella Marsica e nell'Alto Sangro. Prevista criticità ordinaria di allerta gialla invece su bacini Tordino-Vomano, del Pescara del Basso Sangro. I Comuni delle zone di allerta nelle quali è prevista criticità sono invitati dalla Protezione civile a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di emergenza comunale, in particolare nelle zone nelle quali sono presenti movimenti franosi e sulle aree percorse da incendi.

Nel contempo la Capitaneria di porto di Pescara ha emesso un bollettino di condizioni meteo avverse in Abruzzo, con venti da forti a burrasca da sud, precipitazioni diffuse a caratterere temporalesco da domani fino a lunedì mattina.