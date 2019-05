Agenti di polizia in Abruzzo nell'inserto Lavoro del Centro

Agenti di polizia. L’offerta è in Abruzzo, ma vale anche in altre regioni. Sono i concorsi che i Comuni e altri enti istituzionali avviano in questo periodo per rafforzare l’organico della polizia municipale in vista del maggior flusso di turisti d’estate. In Abruzzo, si moltiplicano le richieste. Della selezione per gli agenti di polizia, si parla nel nuovo inserto Lavoro del Centro. Nel consueto appuntamento, gratis il martedì in edicola, centinaia di possibilità di occupazione in Italia e all'estero oltre alle offerte dei centri per l'impiego. @RIPRODUZIONE RISERVATA