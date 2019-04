Attori per un film in Abruzzo nell'inserto Lavoro

Attori e comparse per un film che si gira in Abruzzo. L’opportunità di lavoro a tempo determinato nasce dalle valutazioni (casting) previste a Pescara venerdì prossimo 5 aprile. Gli organizzatori sono alla ricerca di uomini e donne di età compresa tra i 28 e 60 anni con esperienza attoriale cinematografica o teatrale, il tutto documentato nel curriculum artistico. Se ne parla nel supplemento lavoro in edicola martedì 2 aprile con altre centinaia di offerte di lavoro in Abruzzo, in Italia e all'estero.