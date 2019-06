Autostrada adriatica, serie di chiusure: si comincia da lunedì 24

PESCARA. Serie di chiusure al traffico nel tratto abruzzese dell'autostrada adriatica (A14, Bologna-Taranto) a causa dei lavori di pavimentazione.

Si comincia la notte di lunedì 24 giugno, dalle ore 22 fino alle 6 di martedì 25 giugno, quando chiude l'uscita della stazione di Teramo-Giulianova-Mosciano Sant'Angelo, per chi proviene da Bari/Pescara. In alternativa, la concessionaria Autostrade per l'Italia consiglia di uscire al casello di Roseto degli Abruzzi.

Altra chiusura è prevista nella notte (dalle ore 22 alle 6) tra il 26 e il 27 giugno al casello in uscita di Pescara nord / Città Sant'Angelo per chi proviene da Bologna/Ancona. In alternativa occorre uscire alla stazione autostradale di Atri Pineto.

Inoltre, dalle 20 di mercoledì 26 alle 6 di giovedì 27 giugno, è inaccessibile l'area di servizio "Torre Cerrano ovest".

Mercoledì 26, e sempre dalle ore 22 alle 6 di giovedì 27 giugno, chiude l'intero tratto tra Ortona e Val di Sangro, in entrambe le direzioni - verso Bari e in direzione di Pescara/Bologna. Di conseguenza, la stazione di Lanciano, chiude in uscita e in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze - Bari e Pescara/Bologna. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Ortona, si deve proseguire sulla SS16 adriatica in direzione di Bari e seguire le indicazioni per A14 Foggia, con rientro, sulla A14 Bologna-Taranto, alla stazione autostradale di Val di Sangro, per proseguire in direzione di Bari; verso Pescara/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Val di Sangro, si deve proseguire sulla SS16 adriatica e seguire le indicazioni per A14 Pescara, con rientro sulla A14 Bologna-Taranto, alla stazione autostradale di Ortona, per proseguire in direzione di Pescara/Bologna.