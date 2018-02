Carnevale di freddo e neve in Abruzzo

E' un Carnevale di freddo e neve quello previsto in Abruzzo. Già dalle prime ore di lunedì 12 febbraio la nuvolosità andrà aumentando e qualche perturbazione interesserà le Marche e le zone più interne dell'Abruzzo, con neve anche a quote collinari. L'instabilità legata al passaggio del fronte si protrarrà anche nella giornata di martedì 13 febbraio, mentre l'aria fredda che spingerà il fronte favorirà l'abbassamento del limite delle nevicate, previste inizialmente a quote pressoché collinari sull'Appennino, ma in calo nel corso di lunedì anche a quote di pianura, specie sulle aree centro-orientali. Da mercoledì ampie schiarite su tutta la regione con pioggia in serata sulla costa meridionale, ma il freddo non lascerà l'Abruzzo e le temperature minime continueranno ad essere piuttosto rigide. (informazioni dal servizio meteo www.3bmeteo.com).