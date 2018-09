Cento posti a Pescara con stipendio fino a 1.100 euro

PESCARA. Torna puntuale l'inserto Lavoro in edicola gratis con Il Centro. Nel numero di domani, martedì 25, l'opportunità per 100 posti da operatori telefonici a Pescara (Villa Raspa di Spoltore). Stipendio a partire da 500 euro fino a 1.100 euro. Selezioni in corso. Multinazionali ricercano profili nella Farmaceutica e nell'Informatica. In Abruzzo, agenti vendita nel packaging nell'Aquilano, tirocini formativi a San Giovanni Teatino, commessi e impiegati nei centri commerciali. Da ricordare la scadenza di venerdì 28 per le domande del Servizio civile. E poi le offerte per italiani all'estero (personale ospedaliero a 3mila euro al mese in germania) e i posti nei centri per l'impiego di tutta la regione.