Chiusi casello di Lanciano e tratto ortonese A14 per due notti

PESCARA. Autostrade per l'Italia comunica che sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di pavimentazione, saranno chiusi la stazione di Lanciano e il tratto compreso tra Lanciano e Ortona (Chieti), nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: chiusura della stazione di Lanciano, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara, dalle 22 di domani, 8 maggio, alle 6 di mercoledì 9 maggio e dalle 22 di giovedì 10 alle 6 di venerdì 11 maggio. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Ortona o di Val di Sangro. Chiusura della stazione di Lanciano, in uscita e in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze (Pescara e Bari) dalle 22 di mercoledì 9 alle 6 di giovedì 10 maggio. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Ortona o di Val di Sangro. Chiusura del tratto Lanciano-Ortona, verso Pescara, per una notte, dalle 22 di giovedì 10 alle 6 di venerdì 11 maggio. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Lanciano, si dovrà proseguire sulla SS16 adriatica in direzione di Pescara e seguire poi le indicazioni per la A14, con rientro in autostrada alla stazione autostradale di Ortona.