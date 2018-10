Dall'Abruzzo a Dubai, India e Stoccolma

PESCARA. Dall'Abruzzo a Dubai, in India e Stoccolma per imbarcarsi sulle navi da crociera della Costa. E poi da Pasqua a Palermo e d'estate a Cagliari con i nuovi voli di Volotea, che così triplica la sua presenza dopo il collegamento con Catania. Si amplia l'offerta 2019 dell'aeroporto di Pescara gestito dalla società regionale Saga. L'accordo con Costa crociere porterà in tutto quattro voli, da circa 100 posti l’uno, offerti con la formula “volo+crociera”. Voli in concidenza con le partenze delle navi, sempre che siano riempiti i posti disponibili . Un esperimento che era stato già effettuato l'anno scorso con una crociera per Dubai e che evidentemente ha dato risultati confortanti a Costa. “L’operazione in sinergia con Costa Crociere”, commenta il presidente della Saga, Enrico Paolini, “non ha il solo obiettivo di aumentare il numero dei passeggeri dello scalo o quello di collegare l’Abruzzo ai posti più belli del Mondo, come Dubai e India. La mission principale, infatti, è proprio quella di dare al nostro aeroporto sempre più, una solida e riconosciuta reputazione internazionale, tale da garantire all’Abruzzo il ruolo che merita”. Il primo volo partirà l’11 gennaio 2019 diretto a Dubai, per la crociera di 8 giorni di Costa Mediterranea negli Emirati Arabi e Oman; il 18 gennaio 2019 sarà la volta del volo diretto Pescara-Mumbai per la crociera di 9 giorni di Costa neoRiviera alla scoperta di India e Maldive. In aggiunta, per l’estate 2019. Sono in via di conferma altri due voli diretti Pescara-Stoccolma per le crociere di 8 giorni di Costa Magica nelle più belle capitali del Baltico. Per quel che riguarda Volotea, la società aerea low cost che opera già da Pescara per Catania secondo il piano marketing predisposto dalla Regione, ha programmato a Pasqua l'avvio del collegamento con Palermo e a giugno (probabilmente fino a settembre) quello per Cagliari. Quest'ultimo volo è particolarmente richiesto dalla comunità sarda presente in Abruzzo. La frequenza e altri dettagli dell’accordo con Volotea saranno al centro della presentazione dei voli prevista per fine mese dalla compagnia aerea e Saga a Pescara.

@RIPRODUZIONE RISERVATA