Dalle rete al piatto, il pesce "povero" ma mai così fresco e sano / VIDEO

SAN VITO CHIETINO. Sagnitelle alle cicale, paccheri mediterranei alla ricciola, sogliola nostrana al burro e spinaci, palamita laccata al miele di Tornareccio, triglia in tempura. Assaggi freschi di paranza dalla Costa dei Trabocchi interpretata dai venticinque ristoranti che aderiscono alla terza edizione de “Le stagioni del Mare. Dalla rete al piatto”, campagna di comunicazione pensata per incoraggiare il consumo del pescato della piccola flotta locale. Pesce a miglio zero garantito, prelevato dal mare poche ore prima della vendita, saporito, economico, di stagione.

GUARDA IL VIDEO da youTubeRete8

Qui abbiamo tanto pesce buono, e nelle scuole viene consumato il Pangasio che arriva dal Mekong L'intervista a Franco Ricci presidente del Flag Costa dei Trabocchi e la ricetta del rostfish (video da YouTube Rete8)

Per due settimane, fino al 12 marzo, la cucina marinara della costa teatina a prezzo convenzionato accompagnata dai vini tipici abruzzesi (Pecorino, Passerina, Trebbiano, Cerasuolo d’Abruzzo) della linea superiore Ferzo (Codice Citra, Ortona). E per chi a casa non rinuncia a sapori e profumi del mare d’inverno, tante ricette firmate dai cuochi della Costa a disposizione sul sito ufficiale www.lestagionidelmare.it

L’iniziativa, giunta alla terza edizione, è promossa dal Flag Costa dei Trabocchi in sinergia con Slow Food Lanciano, Confcommercio, Confesercenti e operatori della ristorazione, con la sponsorizzazione di Citra Vini. "Un modo sostenibile per riscoprire le potenzialità del nostro mare di stagione in stagione e valorizzare una cultura identitaria”, sottolineano Valerio Cavallucci e Franco Ricci, dirigente e presidente del Flag Costa dei Trabocchi, l’agenzia di sviluppo locale per la pesca e accompagnati dal consigliere del Flag, Raffaele Cavallo. La presentazione delle Stagioni del mare c'è stata nel corso di uno show cooking svolto alla Red Academy di San Vito Chietino e che ha visto protagonisti alcuni dei ristoratori coinvolti.

Al centro dell'azione il litorale teatino tra Francavilla e San Salvo, un patrimonio di bellezza, ricco di tradizioni, con una gastronomia verace ed emozionante. Uno sguardo alla lista di pesci di stagione per darne l'idea: triglia, sarago, sardina, ricciola, pagello, alice, rana pescatrice, palamita, sgombro, vongola, rombo chiodato, polpo, seppia, lumachino, merluzzo, cefalo, sgombro, calamaro, mazzancolla, moscardino, cicala di mare, sogliola, scorfano. Il prodotto della pesca sottocosta, pesce cosiddetto "povero" solo perché venduto a prezzi competitivi, decisamente inferiori a quelli del pesce di importazione estera, ma mai altrettanto fresco, tracciabile, buono e sano come il prodotto locale.

Jolanda Ferrara