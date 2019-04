Delverde torna italiana per 9,5 milioni

FARA SAN MARTINO. Il pastificio Delverde torna italiano. Newlat di Reggio Emilia, una delle principali aziende del settore agro-alimentare, comunica di avere acquisito, dalla multinazionale argentina Molinos Río de la Plata, il 100% della Delverde industrie alimentari spa, storica industria alimentare del distretto della pasta di Fara San Martino (Chieti). Il valore dell'operazione, attribuito dalle parti, ammonta a 9,25 milioni di euro. Delverde, oltre a tornare in mani italiane, entra a far parte di un gruppo che si sta imponendo nell'agroalimentare. Newlat ha infatti acquisito marchi storici del made in Italy, da multinazionali estere e negli ultimi dieci anni ha incrementato da 20 a 350 milioni di euro _secondo i dati forniti dalla società_ il proprio fatturato. Il prossimo passo è di aprire agli investitori il proprio capitale sul mercato Star della Borsa.

Secondo le strategie industriali, il gruppo Newlat intende supportare lo sviluppo del marchio Delverde con investimenti. L'obiettivo è di far conoscere a livello globale la qualità che il marchio esprime.

Angelo Mastrolia, presidente di Newlat: “In un momento in cui molte aziende italiane vengono acquisite da gruppi stranieri, siamo orgogliosi di riportare a casa un’altra eccellenza del Made in Italy come Delverde. Negli ultimi 10 anni siamo stati il Gruppo italiano che ha portato a termine il maggior numero di acquisizioni nel food & beverage riportando nel nostro Paese prestigiose realtà. Nel corso degli anni abbiamo acquisito importanti aziende da multinazionali di primissimo livello, quali Nestlé, the Kraft Heinz Company, Ebro Foods, Parmalat (Gestione Bondi), e adesso Molinos. Siamo anche stati capaci di acquisire in Germania, Paese tradizionalmente complesso per compratori italiani, i marchi leader di mercato nel settore pasta, Birkel e Drei Glocken. Newlat vuole porsi sempre più come polo aggregativo nel settore agro-alimentare italiano: ritengo che esclusivamente facendo sistema le nostre aziende potranno rimanere in Italia e competere con i grandi gruppi multinazionali".

L'operazione Delverde-Newlat è stata assistita dall’advisor finanziario Oaklins Italy, mentre per la parte legale si è avvalsa della consulenza dello studio BonelliErede. Molinos è stata assistita dalla Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli &Partners.