Domani con il Centro torna in edicola il "Centrino"

Nuovo numero del Centrino domani in edicola con il Centro. Il giornale degli studenti delle scuole superiori abruzzesi in questo numero di aprile fa un focus sul mondo dei Test che numerosi si incontrano e si aggiungono al cammino didattico. L'articolo di apertura a cura di Luca Consorti, del liceo Einstein di Teramo, fa una carrellata sulle possibilità di ingresso all'università già da ora mentre all'interno gli studenti si interrogano sui criteri di valore in base ai quiz. Intervista e consigli del professor Pierluigi Lelli Chiesa, dell'università d'Annunzio. Spazio anche al volontariato, con la raccolta di tappi dell'associazione Abruzzo eco-solidale (Francesco Orlando del classico di Pescara ), agli scout e al fenomeno del cyberbullismo. Attualità e cultura negli altri articoli con mostre del libro, giornalismo, premi di scrittura.