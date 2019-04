Il piacere di guardare l'Abruzzo dall'alto / FOTOGALLERY

PESCARA. Volare è sempre stato il sogno dell’uomo. La fase del decollo dà l’immediata percezione di entrare in una dimensione diversa, con la morfologia dei paesaggi che cambia repentinamente davanti ai nostri occhi: a ogni angolazione, è come un tuffo al cuore. Benessere interiore, stupore. Come quello che si prova nell’ammirare i capolavori dell’arte. Parliamo qui del volo sportivo e di una inedita iniziativa che, domenica 7 aprile, il sodalizio Piloti di Classe (www.pilotidiclasse.it) propone a tutti gli appassionati ma anche ai semplici curiosi, a chi per la prima volta vorrà misurarsi nel piacere di volare. “Abbiamo organizzato un grande evento per il 7 aprile”, spiega il referente abruzzese-molisano dell’associazione, Daniele Ficcadenti, “si chiama la Giornata nazionale dell'Aria. E' un’iniziativa che scommette sulla promozione del volo nelle sue diverse forme, soprattutto tra i giovani”. Sarà un open day, con le scuole locali che offriranno al pubblico la possibilità di fare voli gratuiti, visitare le strutture e conoscere i velivoli (http://www.pilotidiclasse.it/liberi-di-volare-2019-2/).

“In Abruzzo”, prosegue Ficcadenti, “c'è stata un'ottima risposta. Ci sono scuole di volo che aderiscono alla Giornata dell’Aria in tutte e quattro le province”. Piloti di Classe è il principale promotore dell'iniziativa. “E' un'associazione molto attiva e partecipata”, sottolinea il referente regionale dell'iniziativa, “che cerca di rilanciare il volo da diporto e sportivo, l'avioturismo e tutto l'indotto collegato. Settori martoriati dalla crisi economica”. L'associazione organizza fiere ed eventi nazionali, oltre a frequenti raduni di aerei in tutta Italia. “Con la Giornata dell’Aria” riprende Ficcadenti, “vogliamo soprattutto far passare un messaggio: il volo sportivo è certamente una grande passione ma sbaglia chi lo consideri un hobby per pochi eletti. Noleggiare un velivolo da turismo è meno oneroso che affittare una minimoto, e la tanto temuta preparazione tecnica, necessaria per volare, viene garantita dalle scuole che sono sempre in grado di seguire l’allievo nella parte didattica, teorica e pratica: dalle lezioni in volo con istruttori altamente preparati che portano l’allievo al primo decollo da solista fino al conseguimento dei attestati e licenze”.

Provare per credere. Chi volesse cimentarsi nel piacere di volare, potrà farlo domenica. Gratuitamente. Come fare, e soprattutto quali sono le proposte per domenica? L’open day annuncia la possibilità di partecipare a voli gratuiti promozionali con velivoli ultraleggeri, di aviazione generale con aerei più grandi e volo a vela (parapendio). Sarà possibile visitare la scuola, conoscere i corsi offerti e i velivoli, come pure assistere a esibizioni dimostrative di velivoli e di aeromodelli. Per prenotare, basta chiamare il gestore della scuola di volo di proprio interesse: Ecco chi sarà possibile contattare, in Abruzzo, provincia per provincia, per la Giornata dell'Aria.

TERAMO: avio club Val Vibrata, Santa Maria a Vico, Sant'Omero (telefonare a Daniele 338.452 3594 o Giandomenico 335. 848 7262). Qui sarà possibile volare in ultraleggero e/o con aeromodelli in doppio comando.

CHIETI: MDLfly, via Amendola 188, San Giovanni Teatino (si può chiamare al numero 085. 446 1368) per volare con aerei di aviazione generale dall’aeroporto di Pescara.

PESCARA: AbruzzoFly, Tocco da Casauria (telefonare a Vincenzo 329. 618 2962; Anna 330. 567 949). A Tocco si potrà provare il volo in parapendio.

L'AQUILA: aero club L'Aquila, Poggio Picenze, a Vicenne (0862 196 5795), qui si potà volare in ultraleggero.

CELANO: aviosuperficie Celano, via della Stanga (si può chiamare Franco: 348. 511 2415), anche qui per voli in ultraleggero.

