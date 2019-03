Inserto lavoro:14mila 224 posti per prof di sostegno

Arrivano i primi 14mila 224 posti per insegnanti di sostegno nelle scuole pubbliche per il prossimo anno accademico. Il percorso è tracciato nel decreto firmato dal ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca volto a specializzare nei prossimi due anni 40mila nuovi insegnanti. E di scuola si parla nell'inserto lavoro, in edicola gratis per i lettori del Centro, di martedì 26 marzo. Nello speciale, centinaia di opportunità di occupazione, in Italia e all'estero, per pasticcieri, personal trainer, designer, elettricisti, tecnici software e pizzaioli, oltre a 167 posti offerti dai centri per l'impiego.