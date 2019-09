Inserto Lavoro, 300 offerte nella moda e nel lusso

Un lavoro nel campo della moda: dalle figure commerciali ai profili più creativi di sarti, prototipisti, addetti al finissaggio e modellisti, fino agli amministrativi, manager di settore, doorkeeper per le boutique di lusso e addetti al customer service, soprattutto per i brand più importanti. Sono 300 le offerte attualmente disponibili. Se ne parla nell'inserto Lavoro in edicola martedì 1 ottobre. Nello speciale di otto pagine, centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo, Italia, estero con le offerte dei centri per l'impiego.

