Inserto Lavoro: infermieri e tecnici radiologi in Abruzzo

L’Asl di Chieti, Lanciano, Vasto ha indetto i concorsi per assumere trenta infermieri e otto collaboratori professionali sanitari, tecnici di Radiologia medica. E’ possibile candidarsi fino al 2 giugno. Della selezione pubblica si parla nell'inserto Lavoro del martedì, gratis acquistando una copia del giornale in edicola. Nello speciale, centinaia di opportunità di occupazione, in Italia e all'estero, oltre alle offerte dei centri per l'impiego: questa settimana, soprattutto personale per ristoranti e alberghi.

