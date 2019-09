Inserto Lavoro: portalettere, maxi selezione anche in Abruzzo

Un contratto di lavoro a 1.100 euro al mese a tempo determinato: è quanto offrono Poste Italiane nelle nuove selezioni avviate per assumere portalettere che lavoreranno durante l’autunno e l’inverno 2019. Le assunzioni vengono fatte per coprire il personale assente, nei picchi di stagione, su tutto il territorio nazionale compreso l’Abruzzo con le zone di L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo. Sono presi in considerazione sia candidati diplomati sia laureati (senza limiti di età). Se ne parla nell'inserto Lavoro in edicola martedì 24 settembre. Nello speciale di otto pagine, centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo,Italia, estero con le offerte dei centri per l'impiego.

