Inserto lavoro, posti Fiat in Italia e Abruzzo

Nuovi posti negli stabilimenti Fiat. Non c’è solo la Sevel – la più grande fabbrica d’Abruzzo dove si produce il furgone modello Ducato – nella campagna di selezione di personale avviata dall’azienda automobilistica. In Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Puglia sono state aperte le posizioni per diversi profili e in diversi settori: dalla logistica, alle vendite, al design, al personale e assistenza clienti, alla produzione e nell’amministrazione. Se ne parla nell'inserto lavoro di martedì 9 aprile, assieme ad altre centinaia di offerte di lavoro in Italia, in Abruzzo e all'estero.