InsertoLavoro, Regione Veneto assume 500 medici neolaureati

Regione Veneto assume 500 medici abilitati alla professione, non specializzati, da formare e assumere. L’incremento dell’organico che lavora negli ospedali veneti si è reso necessario per fare fronte alla grave carenza di personale. L’amministrazione regionale ha approvato due delibere per dare il via alle assunzioni, da effettuare con contratti autonomi. Se ne parla nell'inserto Lavoro del martedì, gratis in edicola, acquistando una copia del quotidiano dell'Abruzzo. Nello speciale di otto pagine, centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo, Italia, estero con le offerte dei centri per l'impiego.

