L'Abruzzo al Vinitaly con 115 cantine

PESCARA. Abruzzo protagonista al Vinitaly 2019 di Verona in programma dal 7 al 10 aprile, con la partecipazione di 115 cantine. E con tanta voglia di crescere. Di questo si è parlato nel corso della presentazione dell'evento in chiave abruzzese da parte del vice presidente della Regione e assessore alle Politiche agricole Emanuele Imprudente e del presidente del Consorzio di Tutela Vini d' Abruzzo, Valentino Di Campli.

In un’area di oltre 1500 mq si dispiega la presenza a Verona di una delle maggiori realtà vitivinicole italiane. Con 50 produttori nell’area comune, oltre 100 aziende rappresentate all’enoteca regionale, più di 400 etichette in assaggio, un fitto calendario di eventi e una sala ristorante, l’Abruzzo si impone come tappa obbligata per i visitatori di Vinitaly. Nutrita la pattuglia abruzzese: 115 le aziende vitivinicole partecipanti, 50 delle quali organizzate nel Padiglione 12 nell'ambito dei due consorzi - Il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo e il Consorzio di tutela Colline Teramane - mentre le altre disporranno come di consueto di stand propri.

"Vogliamo proseguire in questo trend di crescita sapendo che quello vitivinicolo è un settore in continua crescita e trainante per l'economia abruzzese, ma soprattutto il vino abruzzese è il miglior ambasciatore nel mondo della nostra terra", afferma l'assessore confermando la volontà di essere parte integrante di questa edizione del Vinitaly: "Lavoreremo per guidare il processo di crescita di questo settore che già segna messaggi positivi, con il + 6,4% registrato nell'export 2018, rispetto al 2017 e al di sopra rispetto ad una media nazionale ferma al 3,3%. E' una realtà viva che vogliamo agganciare ad un progetto molto più ampio che è quello di vendere il brand Abruzzo, che è quello della Regione dei Parchi, delle Riserve, dell'Ambiente, della Qualità dell'Aria, della qualità delle nostre Acque. Un prodotto unico che è quello dell' Abruzzo, e dentro questo ovviamente il vino, che è già l'ambasciatore dell'Abruzzo e che non deve far altro che crescere ancora e noi come Regione lavoreremo per questo».

Dopo gli appuntamenti di Napoli, Milano, Roma e Düsseldorf, il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo continuerà al Vinitaly nell’azione promozionale di valorizzare le denominazioni regionali e il territorio da cui provengono. Filo conduttore resta la valorizzazione dei territori che compongono la regione. L’identità di ogni provincia è enfatizzata da un key color diverso in modo da essere riconoscibile e fornire al visitatore una mappa navigabile all’interno dello stand.

Il presidente del Consorzio Valentino Di Campli ha inoltre annunciato la presentazione della App "Percorsi, la prima App abruzzese per il movimento enogastronomico: "Andiamo a Verona con la consapevolezza di essere una realtà importante nel panorama enologico non solo italiano, ma anche internazionale. Saremo a Verona per presentare i nostri vini di punta e anche questa App che rappresenta una novità assoluta".

Fra i protagonisti anche gli chef del consorzio Qualità Abruzzo. Su di loro, infatti, è caduta quest'anno la scelta, con l'intento di mantenere elevati gli standard del Ristorante del Padiglione Abruzzo, dopo la presenza di Niko Romito nella passata edizione. «In un periodo in cui si parla tanto di biodiversità - dicono a Qualità Abruzzo - poche regioni la possono esibire come l'Abruzzo che, in pochi chilometri, dall'Adriatico alle cime dell'Appennino, mostra paesaggi, cultura, tradizioni vari e mutevoli». A guidare la nutrita rappresentanza degli chef abruzzesi saranno i tre chef stellati Marcello Spadone del Ristorante La Bandiera (Presidente dei Qualità Abruzzo), Peppino Tinari del Ristorante Villa Maiella (Vice Presidente) e Davide Pezzuto del D.One Ristorante Diffuso. Accanto a loro altri eccellenti colleghi che si alterneranno dal 7 al 10 aprile per offrire menù sempre diversi, ma di assoluta qualità: Massimiliano Capretta (Ristorante Arca), Concezio Gizzi (Ristorante La Corniola), Marco Caldora (Ristorante Caldora Punta Vallevò), Maurizio Della Valle (Ristorante Osteria La Corte), Raffaele Trilli (Ristorante Chichibio), Sandro Ferretti (Pasticceria Ferretti), Angelo Di Masso (Pasticceria Pan Dell'Orso), Filippo Di Clemente (Pasticceria Gran Noblesse), Emo Lullo (Pasticceria Lullo), Luciano Passeri (Pizzeria Foconè), Franco Cardelli (Pizzeria Don Franchino).

Questo il calendario degli eventi dell'Abruzzo al Vinitaly:

Domenica 7 aprile: ore 13.15, presentazione App “Percorsi”

Stand Vini d’Abruzzo, sala degustazione Regione Abruzzo;

ore 14.30, degustazione: Montepulciano d’Abruzzo: diverse interpretazioni, un’unica identità, Stand Vini d’Abruzzo, Sala degustazione Regione Abruzzo; ore 16, presentazione volume

Montepulciano d’Abruzzo: i primi 50 anni Doc di un grande vino italiano, stand vini d’Abruzzo, sala degustazione Regione Abruzzo.

Lunedì 8 aprile: ore 14, degustazione Cerasuolo d’Abruzzo, un rosato senza tempo, stand vini d’Abruzzo, sala degustazione Regione Abruzzo.

Martedì 9 aprile: ore 13.30, presentazione Spumantitalia,

degustazione Spumanti d’Abruzzo, stand vini d’Abruzzo, sala degustazione Regione Abruzzo.