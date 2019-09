L'Abruzzo con Renzi: D'Alessandro ci va da deputato

PESCARA. Il deputato abruzzese del Pd Camillo D'Alessando è il 27° parlamentare del nuovo partito costituito dall'ex segretario (e presidente del Consiglio) Matteo Renzi "Italia viva". D'Alessandro ha rotto gli indugi dopo due giorni di rilflessione e oltre ad essere l'unico parlamentare abruzzese a lasciare il Pd, va ad infoltire le fila del partito per il quale lo stesso ex segretario si era prefissato di raggiungere l'obiettivo di 20 parlamentari, cioé il numero minimo per costituire un nuovo gruppo a Montecitorio. Al Senato, dove il regolamento parlamentare vieta invece la nascita di nuovi gruppi dopo le elezioni, i renziani staranno nel gruppo Misto.

Si dividono così le strade tra D'Alessandro e l'ex presidente della giunta regionale e oggi senatore Luciano D'Alfonso (che ha scelto di restare nel pd insieme alla deputata Setfania Pezzopane), sua storica guida putativa.

In Abruzzo il passo con Renzi lo hanno finora fatto non parlamentari: l'ex segretario regionale del Pd, Marco Rapino, l'ex deputato Gianluca Fusilli e Maria Ciampaglione. Starebbe per farlo il dem rosetano, Tommaso Ginoble.

COSTITUENTE PD ABRUZZO. Intanto per venerdì 20 settembre il Pd Abruzzo ha convocato la "costituente delle idee", la conferenza regionale degli amministratori/ amministratrici "per un nuovo Pd ed un nuovo centrosinistra", a Chieti, ore 15, sala consiliare della provincia.