L'autunno entra nel vivo al Nord, temperature in calo / VIDEO

PESCARA. Imminente fase di maltempo, l’autunno entra nel vivo soprattutto nelle regioni nel Centro nord ma resistono sacche di tempo variabile e più mite in Abruzzo, e nelle regioni del Centro sud, nella prima parte della settimana, sia pur nel quadro di un graduale calo delle temperature medie su tutto il Paese.

DOMENICA AL MARE PER I PESCARESI: GUARDA IL VIDEO

Pescara sotto un bel sole d'ottobre Passeggiata davanti alla nave di Cascella e ultimi scampoli di tintarella, distesi sulla spiaggia, per assaporare il tepore di un'altra giornata fantastica di mare (video di Giampiero Lattanzio)

“Il campo di alta pressione che da diversi giorni staziona sul Mediterraneo, e che ha favorito un'altra fase di tempo complessivamente stabile e piuttosto mite, andrà rapidamente indebolendosi dalle prossime ore per l'arrivo di masse d'aria più umide e instabili di origine atlantica”. A spiegare la nuova fase climatica, è il meteorologo di 3bmeteo.com, Andrea Vuolo, che poi aggiunge: “Ci attende un inizio di settimana piuttosto movimentato sull'Italia per l'arrivo di un primo fronte perturbato che determinerà il transito di piogge, rovesci e temporali localmente di forte intensità, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali del nostro Paese, segnatamente tra la fine di lunedì e nella giornata di martedì. Sarà un lunedì già piuttosto nuvoloso tra Piemonte, Liguria, Toscana e Lombardia centro-occidentale; soleggiato altrove ma con banchi di nebbia e nubi basse tra Triveneto, Emilia-Romagna, valli del Centro e medio versante adriatico (coste comprese) e in graduale dissolvimento già in mattinata. Nuvolosità irregolare e schiarite sulle restanti regioni, ma ancora in un contesto stabile e senza precipitazioni".

Temperature in graduale diminuzione su gran parte del Paese. “L'arrivo di masse d'aria di origine atlantica causerà anche un calo delle temperature al Nord Italia e sul versante tirrenico già da lunedì, ancora in temporaneo aumento sul versante adriatico e all'estremo Sud a causa dei venti di Libeccio richiamati dalla perturbazione in arrivo dall'Europa occidentale”, prosegue Vuolo, “le massime scenderanno generalmente sotto i 16/20°C al Centro-Nord da martedì in poi, mentre rimarranno ancora comprese tra 21/26°C su medio-basso adriatico e Sud (Isole maggiori comprese), dove il calo termico avrà inizio soprattutto da mercoledì-giovedì”. Tendenza seconda parte della settimana. “Secondo gli ultimi aggiornamenti, chiosa il meteorologo Andrea Vuolo “anche la seconda parte di settimana potrebbe essere caratterizzata da una certa dinamicità dopo il miglioramento atteso tra mercoledì e giovedì, con un secondo fronte perturbato che dal Nord Europa raggiungerà l'Italia favorendo nuove piogge e rovesci soprattutto al Centro-Nord sul finire della settimana, con nevicate sulle Alpi a quote di alta montagna. Rimane comunque ancora una tendenza che dovrà essere confermata – o meno – nei prossimi giorni”.

