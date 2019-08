L'Inserto Lavoro con i corsi gratis in Abruzzo per diventare qualcuno

PESCARA. Corsi gratis in Abruzzo per acquisire nuove professionalità. Le opportunità sono contenute nell'Inserto Lavoro che torna puntuale domani, martedì 27 agosto, in edicola gratis con Il Centro. Tante le possibilità: tecnici energetici, meccanici, esperti moda, acconciatori. Posti, modalità e scadenze per iscriversi sono nell'inserto. Ma non solo ci sono anche i profili più richiesti nelle aziende in questo periodo, le richieste, le offerte di lavoro, i concorsi pubblici negli Enti, Istituzioni e Università e tutti i posti nei Centri per l'impiego dell'Abruzzo. Infine, fra le 8 pagine dell'inserto, una è dedicata alle offerte di lavoro per italiani all'estero.