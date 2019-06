L'inserto Lavoro con il maxi concorso in polizia

PESCARA. Dal maxi concorso per 1.515 agenti di polizia alle ultime chiamate per personale estivo in hotel, villaggi e stabilimenti balneari, dagli operai acrobati ai tirocini offerte nelle profumerie di Pescara, Sulmona e Teramo. C'è tutto questo, ma non solo, nell'inserto Lavoro che esce domani _ martedì 11 giugno _ gratis con il Centro in edicola.

Otto pagine di offerte di lavoro, concorsi pubblici, richieste, i profili più richiesti e i posti nei Centri per l'impiego abruzzesi. Le selezioni per assistenti di volo Ryanair ed Emirates a Pescara, le assunzioni nel settore energia all'Aquila, i profili giovani richiesti da un'azienda di Pescara. E poi la consueta pagina sulle offerte per italiani all'estero con l'opportunità, ad esempio, per tecnici e operai di candidarsi a un posto in una nuova società svizzera nell'ambito delle tecnologie per l'edilizia.