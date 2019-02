Marco Marsilio presidente, ecco tutti i consiglieri all'Emiciclo

L’AQUILA. La Corte d'Appello dell'Aquila ha proclamato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio (Fdi), e i 30 consiglieri regionali eletti con il voto del 10 febbraio scorso. Appena terminato l'esame dei verbali trasmessi dai tribunali, i funzionari si sono recati a comunicare ufficialmente le proclamazioni a Palazzo dell'Emiciclo, all'Aquila, sede del Consiglio regionale d'Abruzzo. Non vi sono variazioni rispetto all'assetto dell'assemblea delineato dai dati usciti dalle urne. I volti nuovi sono ventitré, i consiglieri che tornano in sella otto. Le donne salgono da due a cinque. Entrano cinque sindaci, tutti della coalizione di centrodestra. Il quadro è questo.

I SEGGI. In 31 entrano in Consiglio regionale: 29 eletti più i due candidati presidenti più votati. La maggioranza di centrodestra ha 18 seggi (10 Lega, 3 Forza Italia, 2 Fratelli d'Italia, uno Azione politica, uno Udc-Dc-Idea, più Marco Marsilio, il candidato presidente vincitore), mentre alla minoranza ne spettano 13 (7 al M5s, 3 al Pd, uno alla lista Legnini presidente, uno ad Abruzzo in Comune, più Legnini, candidato presidente giunto secondo).

MAGGIORANZA: I NOMI. La maggioranza, capeggiata da Marsilio, è così composta. Lega: Nicola Campitelli (8.160 voti), architetto, ex assessore provinciale e coordinatore nella provincia di Chieti della Lega; Manuele Marcovecchio (4.305), sindaco di Cupello; Sabrina Bocchino (3.777), imprenditrice ed ex consigliere comunale di Vasto; Emanuele Imprudente (8.794), assessore comunale dell'Aquila; Simone Angelosante (3.972), reumatologo e sindaco di Ovindoli; Vincenzo D'Incecco (6.681), consigliere comunale a Pescara; Nicoletta Verì (4.934), ex assessore regionale nella giunta Chiodi; Pietro Quaresimale (8.838), ex sindaco di Campli; Emiliano Di Matteo (8.477), ex sindaco di Ancarano; Antonio Di Gianvittorio (6.188), vicesindaco di Notaresco. Forza Italia: Mauro Febbo (5.553), consigliere uscente; Lorenzo Sospiri (6.012), capogruppo uscente; Umberto D'Annuntiis (5.569), sindaco di Corropoli. Fratelli d’Italia: Guido Quintino Liris (6.168), vicesindaco dell'Aquila e Guerino Testa (2.743), ex presidente della Provincia di Pescara. Udc-Dc-Idea: Marianna Scoccia (5.257), sindaco di Prezza. Azione Politica: Roberto Santangelo (2.645), consigliere comunale all'Aquila.

MINORANZA: I NOMI. La componente del centrosinistra, capeggiata da Legnini, è la seguente. Pd: Silvio Paolucci (6.349), assessore uscente; Antonio Blasioli (3.763), vicesindaco di Pescara, e Dino Pepe (5.413), assessore uscente. Lista Legnini Presidente: Americo (Chicco) Di Benedetto (4.041), consigliere di minoranza all'Aquila; Abruzzo in Comune-Regione Facile: Sandro Mariani (4.109), ex consigliere regionale e capogruppo del Pd. La minoranza è completata dai 5 Stelle: Sara Marcozzi (6.535), candidata presidente rientrata grazie alla candidatura anche nella lista di Chieti; Pietro Smargiassi (3.325) consigliere regionale uscente di Vasto; Francesco Taglieri Sclocchi (3.094) di Lanciano; Domenico Pettinari (9.563), consigliere regionale uscente di Pescara; Barbara Stella (2.282), geologa di Cepagatti; Giorgio Fedele (2.875), di Avezzano e Marco Cipolletti (2.182), agronomo teramano.

