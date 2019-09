Maxi concorso al ministero Ambiente nel Centro Lavoro

Scade il 23 settembre il termine per l’iscrizione al concorso del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare che prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 251 unità di personale non dirigenziale (Area III, posizione economica F1) nella sede unica di Roma. Il bando rientra nel progetto Ripam. Opportunità per laureati. Se ne parla nell'inserto Lavoro di martedì 17 settembre. Nello speciale di otto pagine, centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo, Italia, estero con le offerte dei centri per l'impiego.

