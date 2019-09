Medicinali in vendita senza prezzo, né tipologia: sanzionate 7 parafarmacie

PESCARA. I titolari ed i responsabili legali di sette parafarmacie sono stati sanzionati dai carabinieri del Nas a seguito di una serie di controlli sulle vendita, la conservazione dei medicinali e le pratiche amministrative. Non sono state rese note indicazioni sulle parafarmacie controllate.

Le segnalazioni sono in particolare scattate per aver omesso, a vario titolo, di: allestire spazi o appositi contenitori per la conservazione dei farmaci scaduti di validità; segnalare, all’esterno dell’esercizio, la tipologia dei farmaci in vendita; predisporre, ad uso del pubblico, il prezziario dei medicinali; installare un indicatore di temperatura nel frigorifero deputato alla conservazione dei farmaci e degli integratori; indicare, all’utenza, il nominativo del farmacista responsabile; indossare camice bianco e distintivo professionale dell’ordine dei farmacisti; approntare, nel locale di vendita, una striscia di cortesia per il rispetto della “privacy”.

Inoltre in due parafarmacie i militari avrebbero sorpreso delle donne intente ad esercitare abusivamente l’attività di estetista.