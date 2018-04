Mille posti Inps nell'inserto Lavoro del Centro

I concorsi pubblici tengono banco nell'inserto del Lavoro del Centro del martedì. Sono circa mille i posti in palio nel bando dell'Inps _ l'Istituto di previdenza sociale _ nelle varie sedi in Italia con il profilo di consulente della protezione sociale. I contratti sono a tempo pieno e indeterminato. Le domande vanno presentate entro il 28 maggio. Ma non solo. Sono attivi anche i concorsi pubblici per funzionari all'Agenzia delle Entrate (650 posti, 5 dei quali in Abruzzo) e per collaboratori amministrativi al ministero dell’Economia e delle Finanze (400 posti). Nel consueto appuntamento del martedì con l'inserto Lavoro del Centro, vi sono anche altre opportunità. Come, ad esempio, quella per tecnici nei laboratori a Pescara, personale per la stagione estiva, analisti e videomaker in altri posti d'Italia. E poi le offerte per gli italiani all'estero e le richieste dei Centri per l'impiego in tutta la regione. Nell'inserto che esce in coincidenza con la festa del Primo maggio, inoltre, c'è una pagina in più su una storia emblematica: il designer pluripremiato che però in Abruzzo non trova aziende disposte a produrre le sue creazioni.