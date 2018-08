Nell'inserto Lavoro i concorsi che stanno per scadere

PESCARA. Occhio ai concorsi di agosto. Nell'inserto del Lavoro che potete trovare gratis come ogni martedì sul Centro in edicola, si fa il punto sulle scadenze dei bandi pubblici. In particolare sul concorso da 221 posti il cui termine ultimo per partecipare è proprio il 31. Nelle consuete 8 pagine spazio, poi, ai profili maggiormente richiesti da aziende e grandi gruppi in Abruzzo e in altre regioni. Le posizioni aperte, come ad esempio quelle di Sky per tecnici, giornalisti e cameramen tv. nella pagine del lavoro per italiani all'estero, focus sulla richiesta di educatori e insegnati in Germania. Quindi i posti nei Centri per l'impiego in Abruzzo: dai meccanici agli elettricisti, ai pasticceri ai camionisti.