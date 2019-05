Non mettete via le giacche, fine settimana con pioggia

PESCARA. Aspettate e mettere via giacche e impermeabili. Per questo fine settimana in Abruzzo è prevista pioggia in particolare nella giornata di domenica 12 maggio. Sabato discreto, il peggioramento arriva di sera con precipitazione intense di domenica. Tutto a causa della traslazione verso Est della perturbazione atlantica che porta instabilità sulla nostra regione.

Il Cetemps, centro di eccellenza, per domani sabato 11 maggio prevede cielo sereno al mattino con tendenza all’aumento della nuvolosità nelle ore centrali, ma senza fenomeni. Un aumento consistente della nuvolosità è atteso a partire dalle ore serali per via dell’arrivo di una saccatura settentrionale che può dar luogo a qualche fenomeno nelle ore notturne. Le temperature sono previste in aumento di 2-3°C su tutta la regione.

La pioggia è prevista per domenica 12 maggio: condizioni di diffusa instabilità, con precipitazioni intense specialmente sul versante adriatico che assumono carattere nevoso sui rilievi al di sopra dei 1500 metri. Insomma, per la primavera e il sole c'è tempo.