Nuova giunta regionale, comanda la Lega con 4 assessori

L'AQUILA. Trovata la "quadra" sull'attribuzione ai partiti delle poltrone della nuova giunta regionale, ora il prossimo passo è la nomina dei titolari. L'accordo è stato raggiunto nel corso del vertice di maggioranza di questa mattina, tra le forze politiche di centrodestra e il neo governatore Marco Marsilio. Alla Lega spettano quattro assessorati e la vicepresidenza della giunta, un assessorato a Forza Italia che prende anche la Presidenza del consiglio regionale e il sottosegretario alla Presidenza, un assessorato a Fratelli d'italia. Resta fuori Azione Politica, la lista civica che ha ottenuto il 3,47 per cento eleggendo un consigliere. Marsilio, nel pomeriggio dovrebbe definire nomi e deleghe. Gianluca Zelli, coordinatore regionale di Azione Politica, ha abbandonato in anticipo la riunione del centrodestra a Palazzo Silone: è uscito senza rilasciare dichiarazioni e scuro in volto.