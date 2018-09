Pescara-Francavilla: chiude l'A14, traffico sulla Circonvallazione

PESCARA. Autostrade per l'Italia comunica che, sulla A14 Bologna-Taranto, dalle ore 23 di questa notte di martedì 25 alle ore 6 di domani mattina mercoledì 26 settembre, viene chiuso il tratto compreso tra Pescara ovest e Pescara sud Francavilla, verso Bari, a causa dei lavori di ripristino della pavimentazione a seguito di un incidente.

In alternativa, il traffico viene dirottato sulla circonvallazione. Dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest, si deve percorrere il raccordo autostradale Chieti-Pescara verso Pescara, proseguire sulla Statale 16 adriatica e sulla Statale 714 verso Foggia e seguire poi le indicazioni per A14 Ancona-Bari, con rientro in autostrada alla stazione autostradale di Pescara sud Francavilla, per proseguire in direzione di Bari.