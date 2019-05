Polizia stradale: Pietro Primi a Pescara, Silvia Conti all'Aquila

PESCARA. Il vice questore Pietro Primi, 56 anni, è il nuovo dirigente della polizia stradale di Pescara. Subentrerà al vice questore Silvia Conti che, a sua volta, passa al comando della Polstrada dell’Aquila. Pietro Primi, pescarese, torna nella sua città natale dopo aver maturato una lunga esperienza nella polizia stradale in diverse regioni d’Italia: dal 2004 al 2005, al Coa di Novate Milanese, poi reggente della sezione di Bergamo; dal 2005 al 2009, comandante della Stradale di Sondrio e Lecco; nel 2007, è stato anche capo del reparto motociclistico in scorta al Giro d’Italia; dal 2009 al 2012, dirigente della Stradale di Campobasso e Isernia; dal 2012 al 2016, dirigente del centro operativo autostradale di Pescara Nord A14 con competenza territoriale da Cattolica a Poggio Imperiale; dal 2016 a oggi, ha diretto la sezione della polizia stradale di Teramo. Primi ha sviluppato e migliorato metodiche di indagine per renderle più penetranti e rapide: è il caso dei protocolli per il rilevamento delle condizioni psico-fisiche derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti e alcoliche. Nel periodo di comando nel Teramano, viene ricordato per aver condotto indagini di rilevanza nazionale come lo exchange blood (scambio sangue), false revisioni di scuola-bus, stamperia fraudolenta di targhe auto, riciclaggio di autoveicoli di alta gamma irregolarmente importate.

