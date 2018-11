Posti in Abruzzo, assunzioni alla Regione e alla Asl di Teramo

PESCARA. Torna in edicola gratis con Il Centro l'inserto Lavoro: offerte, concorsi e indicazioni utili per chi cerca occupazione. Copertina dedicata alle opportunità che si creano in Abruzzo con i 64 posti per i quali la Regione sta per avviare la procedura di mobilità volontaria tra enti e le selezioni di operatori tecnici (addetto inserimento dati) da parte della Asl di Teramo. In quest'ultimo caso sono dieci i contratti a tempo indeterminato che saranno assegnati dopo le prove e la formazione di una graduatoria. Spazio poi ai profili richiesti da aziende della ristorazione, della moda e del tessile. Manager del settore immobiliare richiesti anche in Abruzzo. I concorsi pubblici dei Comuni, in particolare di Pescara e Avezzano. E poi le richieste depositate nei Centri per l'impiego di tutta la regione e infine i posti per italiani all'estero