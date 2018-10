Posti nel turismo, selezioni in Abruzzo

PESCARA. Parte dalle selezioni in Abruzzo sul turismo per la stagione 2019 l'inserto Lavoro del quotidiano Il Centro in edicola giovedì 25 ottobre. Gratis otto pagine su offerte, concorsi pubblici, i posti nei Centri per l'impiego. Le selezioni nel turismo sono per diversi profili compresi quelli manageriali e impiegatizi. E poi richieste per sviluppatori di software a Teramo e L'Aquila, Ingegneri e informatici, addetti vendite e direttori di negozio a Chieti. Nella pagina dedicata alle offerte per italiani all'estero spicca la richiesta in Polonia di giovani laureati specializzati in contabilità e finanza.