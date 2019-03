Reddito di cittadinanza, in Abruzzo 43mila famiglie in attesa / VIDEO

PESCARA. Da ieri sono on line sul sito dell’Inps i moduli per accedere al reddito di cittadinanza: un documento di 9 pagine, di cui 4 di spiegazioni e 5 di dati da compilare (il modulo però dovrà essere modificato dopo la conversione in legge del decreto: per esempio cambieranno le procedure per gli extracomunitari). In Abruzzo le famiglie interessate possono essere 43.800 secondo una stima Svimez. Ma a pochi giorni dall’avvio delle domande, alcuni nodi sulla misura voluta dal Movimento 5 stelle per sostenere le famiglie in difficoltà non sono stati sciolti.

Il neogovernatore Marsilio: "Reddito di cittadinanza? Sono molto preoccupato: improvvisazione e propaganda" Tutti i dubbi del presidente della giunta regionale abruzzese che parla anche della conferenza Stato-Regione che vuole seguire da molto vicino

Se i tempi per accedere al sostegno economico sono stati già definiti dal Governo, non si conosce quando saranno effettuate le assunzioni dei cosiddetti navigator, che sulla carta dovranno supportare l’utente beneficiario del sussidio nella ricerca concreta del lavoro, e quando i Centri per l’impiego saranno messi in condizione di operare a pieno regime. A Pescara, ad esempio, c’è già un picco di iscritti: nelle liste ci sono tanti giovani e over 55 che per la prima volta si rivolgono ai Cpi. A Chieti manca il personale e secondo il direttore del Centro per l’Impiego ci sono 6 impiegati quando dovrebbero essere trenta.L’Aquila è in controtendenza: gli uffici del Cpi sono ok, la responsabile ritiene che l'organico sia sufficiente grazie alle recenti stabilizzazioni.

Intanto ieri l'Inps e la Consulta dei Caf hanno raggiunto un'intesa «sul rinnovo della convenzione Isee e sulla nuova convenzione del Reddito di cittadinanza». I Caf forniranno il servizio di raccolta delle domande per il Reddito da inviare all'Inps gratuitamente. Avranno dall'Inps per ogni pratica che si apre - secondo quanto si apprende 10 euro esclusa l'Iva (12,2 Iva compresa) mentre avranno cinque euro Iva compresa per ogni integrazione alla domanda presentata.