Respinti i ricorsi dei non eletti all’Emiciclo

L’AQUILA. Il Tar Abruzzo ha respinto i ricorsi dei candidati non eletti lo scorso 10 febbraio alla Regione. In testa, quello della coalizione guidata da Giovanni Legnini, che chiedeva di rivedere la ripartizione dei seggi che ha premiato il Movimento Cinquestelle (con circa 70mila voti in meno, i pentastellati hanno ottenuto due seggi in più in Consiglio per gli effetti delle modifiche alla legge regionale apportate nella passata legislatura). Respinta l'istanza contro l’elezione di Mauro Febbo e Roberto Santangelo, presentata da Emilio Iampieri, per Forza Italia, e Gianni Bellisario per Azione Politica; quella presentata contro l’elezione di Marianna Scoccia, candidata nella lista dell’Udc, e i ricorsi di semplici cittadini elettori.