Ripartono dai primi di novembre i voli tra Pescara e Bucarest

PESCARA. Saranno ripristinati i voli tra Pescara e Bucarest all'aeroporto d'Abruzzo. La conferma, molto attesa da parte della comunità romena che vive in Abruzzo, arriva dal presidente della Saga, Enrico Paolini. "Visto che il contratto con Wizzair (la compagnia che, fino a qualche mese fa, effettuava i voli da Pescara per la capitale romena ndr) era già scaduto al momento del mio insediamento in Saga", spiega Paolini, "ci siamo messi subito al lavoro per ripristinare i collegamenti con la Romania. Questa per noi è una linea molto importante, sia per il numero di romeni che qui vive e lavora sia per le aspettive di tanti imprenditori che hanno bisogno di volare dall'Abruzzo a Bucarest. Abbiamo contattato diverse compagnie aeree, tra le quali anche Fly Hermes, per assicurarci il servizio da Pescara. La compagnia più affidabile è Ryanair e stiamo lavorando per ripristinare i voli, ma non prima della fine di ottobre". In effetti, sui portali internet per le prenotazioni dei biglietti dall'aeroporto d'Abruzzo compaiono già i primi voli da Pescara per gli inizi di novembre.La notizia è salutata con grande soddisfazione da parte della comunità romena, che in Abruzzo conta oltre 26mila presenze. Particolare che non deve essere sfuggito a Ryanair. La compagnia irlandese ha infatti colto l’occasione di ripristinare, attraverso la propria flotta di Boeing 787-800 e 737 Max 8, il collegamento tra Pescara e Bucarest. Le cause dell’abbandono di Wizzair vanno cercate nella riorganizzazione del network che la low cost ungherese ha compiuto nel 2018, e che ha provocato lo spostamento di numerosi velivoli verso i nuovi hubs Wizzair di Vienna e Luton oltre che nella concentrazione dei servizi Wizzair in altri aeroporti italiani, a cominciare da Bari. In attesa della presentazione ufficiale del nuovo collegamento, da parte della Saga, si può già dire che il progetto Ryanair è quello di collegare Pescara a Bucarest Otopeni per tutto l’inverno, volando dalla città adriatica a Bucarest ogni martedì e sabato alle 12:25 (arrivo a Bucarest alle 15:15, ora locale) e collegando invece la capitale della Romania a Pescara ogni martedì e sabato alle 11:05 (arrivo a Pescara alle 12:00, ora locale). I biglietti per il primo volo da Pescara, previsto per sabato 3 novembre, sono già in vendita sul sito web di Ryanair a partire da 27,53 euro.

@RIPRODUZIONE RISERVATA