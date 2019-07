Risarcimenti maltempo, le segnalazioni dei danni fino al 31 luglio

PESCARA. Slitta al 31 luglio la scadenza per la segnalazione dei danni da maltempo ai Comuni per sperare nei risarcimenti. Lo comunica in una nota la Protezione civile spiegando che si tratta "di una decisione che scaturisce dalle difficoltà rappresentate da numerosi Comuni di rispettare l'iniziale scadenza del 22 luglio per la segnalazione di situazioni di criticità".

La decisione è stata comunicata dal Dipartimento Governo del Territorio e politiche ambientali ai 305 comuni abruzzesi. Si tratta della scadenza per l'inserimento nella piattaforma telematica dei dati relativi ai danni causati dagli eccezionali eventi atmosferici dello scorso mercoledì 10e che hanno colpito gran parte della fascia costiera . "La finalità del differimento della data di scadenza è legata alla necessità di poter giungere alla definizione di un quadro compiuto degli scenari di danno soprattutto in riferimento all'elevato numero dei soggetti privati coinvolti", aggiunge la Protezione civile