Salvini torna in Abruzzo ma con una sola tappa del "beach party". E Pescara si blinda

PESCARA. Matteo Salvini annulla due delle tre tappe del suo tour in programma per domani, giovedì 8 agosto, in Abruzzo. Il vicepremier e ministro dell'Interno ha cancellato sia il comizio a Fossacesia Marina alle 10 sia quello di San Salvo Marina alle 17. Resta invece confermato al momento l'appuntamento di domani sera alle 21,30 (anziché alle 21) a Pescara.

I motivi sono riconducibili alla situazione politica nazionale e quindi agli impegni del governo che in questa fase delicata non consentono a Salvini di allontanarsi da Roma.

Salvini torna per la decima volta quest'anno in Abruzzo: l'occasione è il "Salvini beach party", il tour che ha preso il nome dallo "Jova beach party" del cantante Jovanotti. Il programma iniziale prevedeva la sosta in uno stabilimento balneare di Fossacesia, poi il pranzo su un trabocco di Rocca San Giovanni, quindi il comizio a San Salvo marina. Confermato invece quello che sarebbe dovuto essere il gran finale, cioé la serata sulla spiaggia dello Stadio del mare a Pescara. Per tutto ciò è in moto da giorni la macchina organizzativa della Lega che prevede: 30 addetti alla sicurezza, 20 al Pronto soccorso con tre ambulanze, altri trenta volontari.

A Fossacesia, Salvini doveva essere accolto con le magliette a favore dell'accoglienza sui migranti preparate fra gli altri dall'ex consigliere regionale dei Verdi Walter Caporale

Le magliette a favore dell'accoglienza preparate in occasione dell'arrivo di Salvini a Fossacesia

SICUREZZA E DIVIETI. Ma non basta. Scattano le misure di sicurezza. Il Comune di Pescara ha emanato un'ordinanza con divieti e multe.

Dalle ore 16 fino alle ore 10 del 9 agosto: sosta e fermata vietate in largo Mediterraneo sulla Riviera nord, da Largo Mediterraneo fino all’incrocio con via De Amicis; divieto di sosta e fermata su entrambi i lati di via Mazzini, dall’intersezione con la riviera all’incrocio con viale Regione Elena; divieto di sosta e fermata in viale Regina Elena, su entrambi i lati dall’incrocio con via Mazzini a via De Amicis. Divieti di sosta e fermata anche sul lungomare Matteotti, su entrambi i lati e in piazza Primo Maggio. Inoltre dalle ore 16 alle 22 è vietato fermarsi su entrambi i lati della carreggiata dall’ingresso principale del Lido Alcyone fino a 50 metri a nord e a sud di Viale della Riviera; divieto di sosta dalle ore 16 agosto alle 3 del 9 agosto in via De Amicis su entrambi i lati, dal via Regina Elena a viale Riviera. Vietata sosta e fermata su entrambi i lati di via Gramsci, per i 150 metri dell’intersezione con piazza I maggio.

Cassonetti dei rifiuti rimossi, cestini porta rifiuti svuotati e sigillati. Infine divieto di consumo, vendita per asporto e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e/o lattine e vietato abbandonare questo tipo di contenitori in Largo Mediterraneo, per 100 metri sul lungomare Matteotti, nel tratto di spiaggia libera a ridosso della Nave di Cascella. (a.mo.)