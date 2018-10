Selezioni alle Poste, contratti da 1.100 euro al mese

PESCARA. Appuntamento con l'inserto Lavoro in edicola giovedì 1 novembre gratis con Il Centro. Nelle 8 pagine con centinaia di offerte, focus sulle nuove selezioni che Poste Italiane hanno avviato per le assunzioni di portalettere nel periodo invernale. Fra le sedi ci sono anche quelle di Pescara, L'Aquila, Teramo e Chieti; contratto di 3/4 mesi con stipendio di 1.100 euro. Spazio poi ai concorsi pubblici e ai profili richiesti dalle aziende: commesse, direttori di negozio nell'abbigliamento a Teramo, montatori e assemblatori a Martinsicuro, collaboratori amministrativi a Cupello, impiegati a Pescara. Nei Centri per l'impiego è alta la richiesta di panettieri, muratori specializzati e commesse. Infine i posti per gli italiani all'estero, con candidature alla Porsche in Germania.