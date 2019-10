Servizio civile, domande entro il 17 ottobre

ABRUZZO. Prorogata di una settimana la scadenza del bando per il servizio civile che selezionerà 39mila 646 volontari tra i 18 e i 28 anni. La scadenza era prevista per il 10 ottobre, ma il ministero delle Politiche giovanili, dopo le richieste da numerosi enti e alcune regioni, ha optato per far slittare i termini di presentazione della domanda alle ore 14 del 17 ottobre 2019. Le ragioni dello spostamento risiedono nel dare più tempo ai ragazzi per completare la procedura online e favorire la massima partecipazione. In Abruzzo sono 381 i posti disponibili, di cui 109 nella provincia di Pescara. La retribuzione prevista è di 439 euro al mese. I progetti sono 78: dalla protezione civile all’assistenza nei centri anti violenza, da cultura e welfare al turismo sostenibile e il taxi sociale, sono 43 gli enti e le associazioni onlus regionali che hanno bisogno di volontari. Le modalità sono descritte su https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord2019.aspx.

