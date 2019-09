Skating Academy, sei ori ai campionati nazionali di Misano

MISANO ADRIATICO. Continua a fare incetta di medaglie la Skating Academy, l’accademia di pattinaggio artistico a rotelle delle sorelle Angela e Stella Cantelli con sedi a Montesilvano, Silvi, Lanciano e Castel Frentano. Gli atleti della Skating Academy hanno conquistato sei medaglie d’oro ai campionati nazionali Aics di Misano Adriatico. Ottenuti anche due argenti e una medaglia di bronzo. Sono due gli ori conquistati da Emanuele Marroncelli, uno nell’esercizio singolo e l’altro in coppia con Shakira De Felice. Medaglie anche per Valeria Sebastiani, Alessia Maritan, Andrea Vadini, Werther Costantini ed Elisabetta Di Gennaro. Riconoscimenti che hanno incoronato la Skating Academy prima squadra abruzzese nel medagliere nazionale. “Siamo orgogliosi di essere la prima squadra abruzzese in classifica e di rappresentare l’Abruzzo nel pattinaggio” dice Stella Cantelli. “Quando andiamo a competere a livello nazionale, la Skating Academy è una realtà conosciuta in tutta Italia e temuta agonisticamente, grazie al duro lavoro, alla dedizione e ai risultati che portiamo a casa”. Sono in corso gli open day dell’accademia per far conoscere le attività proposte. “Abbiamo avviato corsi gratuiti per i bambini, con l’obiettivo di incentivare la diffusione di questo sport tra i maschietti. Lavoriamo anche con bambini diversamente abili” aggiunge. “Il pattinaggio è uno sport bellissimo e completo, adatto a ogni età. Vi invitiamo a provare agli open day. Sarà un po’ come volare”.

