Torna l'inserto Lavoro, selezioni e assunzioni nelle ferrovie

PESCARA. Parte dai posti nelle ferrovie l'inserto Lavoro in edicola domani, martedì 19 febbraio, gratis con il quotidiano Il Centro. L'opportunità nasce dalle selezioni aperte dai due maggiori vettori su ferro italiani: Ntv e Gruppo Fs. Diverse le sedi. Concorsi aperte anche da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (Ansf). Fra i profili maggiormente ricercati in questo momento segnaliamo i consulenti legali e fiscali, grafici, venditori e assistenti di volo. In Abruzzo sono ricercati Europrogettisti al Comune di San Vito Chietino, Consulenti d'impresa a Pescara, dirigenti medici e ingegneri alla Asl di Teramo. Vanno avanti le selezioni per bagnini nel Pescarese e in particolare nel Chietino, così come quelle per i profili negli hotel e villaggi (colloqui in Abruzzo). Nelle pagine speciali centinaia di offerte per italiani all'estero e infine i posti nei Centri per l'impiego in Abruzzo