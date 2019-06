Tua spa, c'è il nuovo consiglio di amministrazione

PESCARA. Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, ha rinnovato i componenti del cda della Tua spa, nel corso dell'assemblea dei soci che si è tenuta oggi Pescara. Riconfermato alla presidenza Gianfranco Giuliante, di Pennapiedimonte (Chieti), 66 anni, ex assessore regionale. Entrano nel consiglio di amministrazione: Guido Cerolini Forlini, 59 anni, di Pescara, medico specializzato in cardiologia; Antonio Prospero, di 74, di Vasto, imprenditore, ex assessore regionale e sindaco di Vasto; Annalisa Bucci, 48, avvocato di Chieti; Barbara Petrella, 48, aquilana, commercialista. Per il collegio sindacale sono stati nominati: Giuseppe Farchione, di Città Sant'Angelo, 59 anni, commercialista, e Annalisa Di Stefano, aquilana, 51 anni, commercialista, nel ruolo di presidente. Il terzo componente del collegio, come da statuto, è stato estratto a sorte nella persona di Ezio De Ritis. Il presidente Marsilio, in rappresentanza del socio unico Regione Abruzzo, ha ringraziato i componenti uscenti degli organi sociali per i risultati raggiunti e per la correttezza istituzionale dimostrata in questi mesi e nel corso dell'assemblea, al termine della quale hanno rassegnato il mandato nelle mani del presidente. Risultati che hanno consentito a Tua di chiudere in leggero attivo il bilancio 2018. I nuovi componenti del cda e i membri del collegio sindacale verranno presentati ufficialmente nella convention di Tua Spa in programma a Lanciano venerdì 5 luglio.