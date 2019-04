Turismo e cultura tra borghi e musei aperti in Abruzzo

PESCARA. Pasqua tra cultura e turismo. Per chi durante queste festività vuole prendersi una pausa e andare alla riscoperta dell’arte e del territorio, sono molte le attività da poter svolgere e condividere con la famiglia e gli amici. Cna (confederazione nazionale artigiani) turismo e commercio stima che nei giorni di vacanza siano circa 26 milioni i turisti in Italia.

L'associazione produttori camper e caravan sottolinea come in tanti preferiscano viaggiare sulla "case mobili" puntando a visitare i borghi. E fra le mete più gettonate c’è anche l’Abruzzo con Scanno. La presenza di montagne, laghi, parchi naturali e riserve naturali lo rende uno dei borghi più suggestivi, nonché una delle mete più ambite dagli enoturisti grazie alla vicinanza dei vigneti di un’istituzione come il Montepulciano d’Abruzzo.

A proposito dei camperisti accompagnati da animali, il Pineto Beach Village &Camping è stato votato dalla Koob camp _ associazione che si muove nell'ambito dei circuiti di eccellenza _ il miglior campeggio/villaggio Pet Friendly del 2019. Qui, gli animali domestici sono considerati parte integrante della famiglia e per questo ci sono molte aree a loro riservate.

Una valida occasione di turismo è rappresentata dall'offerta museale abruzzese che in occasione di Pasqua e pasquetta lascia aperte le proprie strutture. Questo elenco e orari: Museo Nazionale d’Abruzzo, L’Aquila, orario 8.30/19.30 con parcheggio gratuito, biglietto 4euro e ridotto 2euro, Tel. 0862.28420/ 3355964661; Museo d’Arte Sacra della Marsica, Celano (Aq), orario 8.30/19.30, biglietto intero 4euro e ridotto 2 €. Tel. 0863.792922; Museo Archeologico Nazionale, Campli (Te), orario 8.30/19.30, Tel. 0861.569158; Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo, Chieti, orario 8.30/19.30, biglietto intero 4euro e ridotto 2euro, Tel. 0871.404392 ; Museo Casa natale di Gabriele d’Annunzio, Pescara, orario 8.30/19.30, biglietto intero 4euro e ridotto 2euro, tel.085. 60391; Abbazia San Clemente, Castiglione a Casauria (Pe), orario 09.00/13.30, Tel. 085.8885162.

Ma i musei d'Abruzzo (e i loro turisti) devono fare i conti con lo stato di agitazione del personale proclamato a seguito di una serie di rivendicazioni ritenute inascoltate. I sindacati della Funzione pubblica di Cgil, Cisl, Uil, Confsal e Bac tornano a denunciare la carenza d’organico (45 sono le figure mancanti), la cattiva gestione delle sedi, e lo stato di abbandono delle stesse.