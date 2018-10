Turismo, un'estate alla grande per il gruppo Bluserena

PESCARA. Incremento del 20 % del fatturato, 26% di presenze in più e numero di occupati in aumento. Sono i dati principali con i quali il gruppo alberghiero abruzzese Bluserena spa, ha chiuso la stagione turistica 2018. Occasione per illustrarli è stato il Ttg di Rimini (Travel Experience) principale fiera del turismo in Italia. L’amministratore del gruppo, Silvio Maresca, ha parlato di un progetto "semplice ma impegnativo che va avanti da trent’anni: investire per migliorare. “Chiudiamo la stagione estiva con 1 milione e 200mila presenze, 250mila in più rispetto al 2017", sottolinea, "numeri che confermano la bontà del progetto, lavorando ogni giorno al raggiungimento di standard qualitativi sempre più alti e vicini alle aspettative dei clienti”.

Le 4mila camere del gruppo sono dislocate su 12 strutture, di cui sette di proprietà, delle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Abruzzo e Piemonte. Dieci sono i villaggi 4 stelle, a cui si aggiungono un Ecolodge Resort 5 stelle e un Hotel 5 stelle. Numeri che hanno portato il fatturato 2018 in crescita per il quinto anno consecutivo, arrivando ad 80 milioni di euro (67 milioni nel 2017), vale a dire un incremento del 20% rispetto allo scorso anno. In aumento anche gli occupati che passano dai circa 2000 del 2017 agli oltre 2500 di quest’anno. Così come in crescita sono i riconoscimenti da parte dei clienti che dal 2012 decidono di raccontare la propria soddisfazione sulla vacanza appena trascorsa tramite il web con le oltre 12mila recensioni di Google e Tripadvisor con giudizio "eccellente" e "molto buono”. Riconoscimenti, questi, che hanno permesso a tutti i villaggi Bluserena di ricevere 49 Certificati d’eccellenza e 11 Travellers’ Choice Tripadvisor. Nel 2018 in Italia sono stati assegnati a Bluserena 3 dei 25 Travellers’ Choice, categoria “hotel per famiglie”.

“L’aumento del 26% delle presenze", riprende Maresca", da una parte è un vanto aziendale, dall’altra uno stimolo a proseguire nella cura costante dei nostri villaggi, progettati e realizzati per essere riconoscibili agli occhi del cliente. I villaggi Bluserena", aggiunge, "sono diventati col tempo il modello della migliore ospitalità italiana. Buoni risultati che arrivano per la grande attenzione alla qualità, all’ottimizzazione organizzativa, all’analisi e al miglioramento continuo dei processi. Tutti i nostri collaboratori sono impegnati al perseguimento di questi obiettivi, per questo riusciamo a offrire elevati standard qualitativi ed un rapporto qualità-prezzo tra i più competitivi sul mercato”.