Una settimana di Ferragosto bollente di spettacoli e musica 

Dalle spiagge del litorale ai sentieri a quota 2mila e oltre: la settimana di Ferragosto è accompagnata da concerti, rassegne, esposizioni musicali, escursioni e iniziative culturali in tutta la regione con un calendario in continuo aggiornamento, e non solo per il clamoroso annullamento “last minute” del concerto di Jovanotti in spiaggia a Vasto. È proprio la musica a fare da protagonista in questi giorni, con tanti big ancora attesi sui palchi delle quattro province. Selezioni per tutti i gusti, con un’attenzione profusa anche alle nuove tendenze, appannaggio dei teenager, dei Millennials ma anche di orecchie più stagionate.Ieri - a proposito di nuovi trend -, artista rivelazione degli ultimi tempi, ha chiuso alla grande lo Zoo Music Fest al Porto turistico che ha registrato anche il successo die il “sold out” di. Gli appuntamenti con la musica indipendente non si fermano certo qui: già stasera, si riparte con la tredicesima edizione dial Parco della Pace di Pineto. Tra i protagonisti. Quest’ultimo, si esibirà martedì nella giornata conclusiva.A Ferragosto parte il, al Tikitaka Village di Francavilla: la rassegna ospita band di livello internazionale, tra le più rappresentative della scena punk e hardcore, con la line up della prima serata che è formata da. Venerdì 16 sarà la volta di. Sabato la chiusura con il doppio concerto diC’è attesa peral via venerdì con lo show di. L’indomani,salirà sul palcoscenico con lo spettacolo “La notte dei Poeti” e domenica 18 spazio alla grande musica con il premio Oscarche si esibirà con il suo Ensemble in “La musica è pericolosa”: durante la serata, il grande compositore proporrà le sue meravigliose colonne sonore composte per registi quali Fellini, Monicelli, Benigni e alcune canzoni della sua vasta produzione quali “Storia di un impiegato” per Fabrizio De Andrè, oltre a canzoni scritte con lo sceneggiatore Vincenzo Cerami. La kermesse si concluderà il 19 agosto con il Premio Spoltore Ensemble.Quasi impossibile tenere sul taccuino tutti gli appuntamenti: ecco alcuni tra i più attesi della settimana dove si moltiplicano sagre e feste patronali, così come escursioni e iniziative sportive e culturali.. Spazio al divertimento e alla riflessione grazie a due importanti appuntamenti teatrali: si ride al teatro d’Annunzio di Pescara, in compagnia dicon il suo Felicità Tour, mentre a Celano, al Castello Piccolomini, avrà luogo l’evento “Canto d’infinito il senso dell’animo”. Musiche a cura di, voce recitante diA Cupello c’ècon la sua musica rock con arrangiamenti che non mettono mai in secondo piano l’approccio chitarra e armonica. Al via a Tortoreto il Palio del Barone, mentre il Samsara di Silvi inaugura una piccola parentesi di musica in spiaggia con artisti caraibici.Suggestivo spettacolo condomani all’alba alla Torre di Cerrano a Pineto: lo show interattivo “Shakespeare Juke-box” ( alle 6).Previsto l’atteso concerto diall’Aqualand di Vasto. A Navelli, invece, si esibiscecantautrice, attrice e scrittrice che arriva in Abruzzo per una tappa del suo tour “È un momento difficile, tesoro” nell’ambito del cartellone “Meraviglie a portata di mano”.si esibiscono a Guardiagrele, in largo Garibaldi.Vigilia di Ferragosto con vari appuntamenti in notturna, con dj set organizzati negli stabilimenti musicali. All'Aquila, nella frazione di Pianola, si esibirà, storico chitarrista di Vasco.Barisciano ha invitatoper il concerto di Ferragosto, mentre isuoneranno a Palombaro.sarà protagonista della festa della Madonna in Panthanis di Montereale.La rassegna di Pescara Jazz che, venerdì scorso, ha visto l’ultimo grande concerto con, si concede un ultimo colpo di coda con un’esibizione al Porto turistico. Protagonistacon “Maredentro Tour”.suonerà a Pianola.Il cantautore bologneseè atteso a Francavilla al Mare mentre isaranno ospiti a Tottea.sarà a Capitignano. Musica indie, invece, sul lungomare di Vasto, dove approdano iDa segnalare, nella stessa serata, lo spettacolo “A ruota libera” al teatro d’Annunzio, con il quartetto formato daConcerto diin piazza Leone a Roccaraso. Altra data diad Atessa.©RIPRODUZIONE RISERVATA