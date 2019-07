Università d'Annunzio, ecco i posti disponibili e le date dei test

CHIETI. Sono stati definiti i posti disponibili e le date di svolgimento dei test per i corsi di laurea ad accesso programmato sia a livello nazionale sia a livello locale.

All'università d'Annunzio i posti disponibili per “Medicina e Chirurgia” sono 185 più 5 riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero. Sono 40 più 6 per i non comunitari i posti disponibili per “Odontoiatria e Protesi Dentaria”. Il test di accesso per questi due corsi di laurea è fissato al 3 settembre.

Per “Farmacia” i posti disponibili sono 198 più 2 per non comunitari mentre per “Chimica e Tecnologie Farmaceutiche” ci sono 98 posti più due per non comunitari. Per entrambi i corsi, che hanno posti ad accesso programmato a livello locale, i test di accesso sono previsti il 5 settembre.

Per “Architettura”, con prova di accesso fissata al 5 settembre 2019, i posti disponibili sono 200 più 5 per non comunitari. Mentre per “Design”, che è a programmazione locale, i posti sono 75 più 5 e la prova di accesso ci sarà il 4 settembre prossimo.

Le prove di ammissione per tutti i corsi delle Professioni sanitarie si svolgono l’11 settembre 2019. I posti disponibili sono: 33 più 3 per “Scienze Infermieristiche ed Ostetriche”, 37 più 3 per “Assistenza Sanitaria”, 13 più 3 per “Dietistica”, 38 più 5 per “Fisioterapia”, 13 più 3 per “Igiene Dentale”, 245 più 5 per “Infermieristica”, 26 per “Logopedia”, 13 più 3 per “Ortottica ed Assistenza Oftalmologica”, 16 più 2 per “Ostetricia”, 15 più 4 per “Tecniche della Prevenzione nell’ambiente di lavoro”, 22 più 3 per “Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare”, 13 più 3 per “Tecniche di laboratorio medico”, 11 più 2 per “Tecniche di Radiologia medica, per Immagini e Radioterapia”, 22 più 3 riservati ai non comunitari per “Terapia Occupazionale”.

La “d’Annunzio”, attraverso la Scuola di Medicina, diretta dalla professoressa Patrizia Di Iorio, e il Dipartimento di Architettura, diretto dal prof. Paolo Fusero, ha deciso di offrire anche quest’anno corsi gratuiti per la preparazione ai diversi test di accesso. Saranno tenuti da docenti ed esperti nelle varie materie e prevedono anche simulazioni dei test per offrire una prima verifica della preparazione acquisita dagli studenti frequentanti.

Per i corsi di preparazione ai test di Medicina, Farmacia, CTF e Professioni Sanitarie le lezioni sono previste dal 19 al 31 agosto, nelle aule A e B di Psicologia, in via Polacchi nel Campus di Chieti. I corsi di preparazione ai test di Architettura e Design sono invece in programma nel Dipartimento di Architettura nel Campus di Pescara, sempre dal 19 al 31 agosto.