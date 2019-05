Vino: Citra, Di Campli presidente per la quarta volta

ORTONA. "Lavoreremo in continuità con quanto fatto negli ultimi anni, al servizio della più importante realtà cooperativa abruzzese favorendo l’aggregazione tra le cantine associate e lo sviluppo commerciale nei mercati sia all’estero che in Italia": con queste parole, Valentino Di Campli dà l'avvio al suo quarto mandato da presidente di Codice Citra, la principale realtà vitivinicola d'Abruzzo con nove cantine della provincia di Chieti, 3mila famiglie di soci vignaioli che coltivano 6000 ettari.

Di Campli, 51 anni, commercialista, è stato eletto con il consenso unanime del consiglio di amministrazione e dell’assemblea dei soci. La sua prima nomina risale a maggio 2011. Al suo fianco per il prossimo triennio vi sono i vicepresidenti Lorenzo Mancinelli, per il quale è stato rinnovato il mandato, e Licio Colantuono al suo primo incarico.

Citra ha chiuso il 2018 con un fatturato di oltre 40 milioni di euro per i vini imbottigliati e nei primi 4 mesi del 2019 registra +3% . “Sono orgoglioso per la stima e la fiducia rinnovata", riprende Di Campli, "le linee programmatiche per il futuro ripartono dall’attivazione dei progetti di ricerca e sviluppo già pianificati, con la supervisione del dott. Cotarella e del prof. Scienza. Cercheremo di concentrare gli sforzi per continuare a rafforzarci, grazie all’impegno dei nostri soci e al controllo di tutta la filiera dalla vigna alla bottiglia, e incrementare la valorizzazione dei nostri vitigni autoctoni al fine di accrescere i risultati economici. Anche i recenti riconoscimenti ricevuti dal "5StarWines - The Book 2019" di Vinitaly premiano ulteriormente il nostro impegno”.

Nel "5StarWines - The Book 2019» di Vinitaly", l'evento che premia i migliori vini d'Italia alla fiera-evento di Verona, figurano il Pecorino Vino Spumante Di Qualità Brut Millesimato “Fenaroli” 2014 (Punteggio 91/100); il Cerasuolo d’Abruzzo Dop Superiore “Ferzo” 2018 (punteggio 90/100), il Montepulciano d’Abruzzo Dop Riserva “Laus Vitae” 2014 (punteggio 90/100), di Codice Citra.